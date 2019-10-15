Ищем вдохновение: Тренды этой осени в образах Айнур Гузель - ФОТО

Осень во всем мире начинается в сентябре, но с нашими погодными условиями высокие сапоги и стильные тренчи появляются в нашем гардеробе лишь в октябре.

Новый сезон принес с собой несколько новых трендов, которые модницы во всем мире спешно примерили. Очень стильно, учитывая наши погодные условия, в Азербайджане эти тренды демонстрирует в своих повседневных образах известный модный блогер Айнур Гузель.

В своих луках Айнур сочетает всегда стильную белую блузку с модными джинсами и дополняет образ модными в этом сезоне аксессуарами- многочисленными золотыми минимималистичными украшениями (кольца, цепи, серьги) и казаками. Носит ультрамодный костюм с принтом "гусиная лапка" в сочетании я яркой сумкой модного размера. Сочетает высокие сапоги с широким голенищем с мини-платьем.

Советуем следить за образами модного блогера и вдохновляться ее примером.

Н. Гасымова

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