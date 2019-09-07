Провожаем теплые дни красиво – Вдохновляемся у Caspian Vogue - ФОТО

Модный блогер Айнур Гузель каждый день радует своих подписчиков новыми образами, которые смело может повторить любая женщина.

Все гениальное - просто. Оправдывая эту теорию, автор блога Caspian Vogue сочетает топ с белыми штанами или шортами, белую блузку с красной сумочкой, а толстовку с оранжевыми кроссовками.

Советуем взять пример с Айнур и последние теплые дни проводить красиво.

Н. Гасымова

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