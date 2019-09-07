7 сентября 2019

отправить статью
Провожаем теплые дни красиво – Вдохновляемся у Caspian Vogue <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:08

  • 86
Провожаем теплые дни красиво – Вдохновляемся у Caspian Vogue - ФОТО
Время готовить борщ - Рецепт от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

09:30

  • 176
Время готовить борщ - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО
Позитив в Instagram блогера Шафиги Эльшан <span class="color_red">- SHARE-BAZ</span>

Гости

6 сентября 19:00

  • 548
Позитив в Instagram блогера Шафиги Эльшан - SHARE-BAZ

7 сентября 2019 10:08

Провожаем теплые дни красиво – Вдохновляемся у Caspian Vogue - ФОТО

Модный блогер Айнур Гузель каждый день радует своих подписчиков новыми образами, которые смело может повторить любая женщина.

Все гениальное - просто. Оправдывая эту теорию, автор блога Caspian Vogue сочетает топ с белыми штанами или шортами, белую блузку с красной сумочкой,  а толстовку с оранжевыми кроссовками.

Советуем взять пример с Айнур и последние теплые дни проводить красиво.  

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 86

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

4 сентября 11:30

  • 455
14 эффектных образов Кайи Гербер - ФОТО

Мода

4 сентября 10:20

  • 632
5 главных стрижек, которые будут актуальны этой осенью - ФОТО

Мода

2 сентября 11:16

  • 806
3 стильных образа с объемным жакетом - ФОТО