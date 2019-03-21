10 трендовых укладок весны на средние и длинные волосы - ФОТО

Непослушный хвост

Чем выше и небрежнее собран хвост и чем кудрявее твоя шевелюра, тем лучше! Собери все волосы на макушке и закрепи их с помощью заколки или крабика, позволяя волосам упасть вперед как челке. Кстати, это еще и отличный способ сушки волос.

Дело в шляпе

Шляпа не только пляжный аксессуар! Когда в шапке ходить уже жарко, а без нее - еще холодно, обрати внимание на этот головной убор. А мы подскажем укладку, которая к нему очень подойдет: необычные косички! Раздели волосы на две части по центру и размести их по бокам. А чтобы сделать главную фишку этой укладки - пуфы - расположи маленькие резиночки на равных расстояниях и аккуратно распуши волосы в каждой секции.

Невидимки спасают ситуацию

Терпеть не можешь влажную погоду, потому что волосы пушатся? Есть простой и очень стильный выход! Заколи волосы невидимками крест-накрест, как на фото, и локоны будут вести себя прилично, несмотря на погоду.

Бандана-мама

Не можешь расстаться с шарфиками? Завяжи бандану вокруг небольшого хвоста! Это не только красиво, но и очень практично. Кстати, многие мужчины считают такую прическу одной из самых сексуальных.

Всё пучком!

Небрежный пучок остается одной из самых милых и популярных укладок! Не забудь выпустить несколько тонких прядок. Кстати, эта прическа хороша не только в том случае, когда тебе лень мыть голову, но и для того, чтобы поскорей получить равномерную порцию весеннего солнца, а вместе с ним и румяный вид (главное, не забыть про санскрин).

Заколки vs челка

Знаешь, что испортит даже идеальную челку? Излишняя влажность и пот. А ведь жара не за горами! Раздели волосы (включая челку) на прямой пробор и закрепи, как на фото. Стильные металлические заколки сделают твой образ утонченным и стильным

Неожиданный поворот

Небрежный пучок еще никогда не был таким изящным! Попробуй уложить волосы узлом во французском стиле. Оставь кончики волос свободными и выпусти несколько прядей - и тебе не придется часто поправлять прическу.

Гладкий я

Эффект влажности набирает популярность. Например, в макияже актуален стиль gym face, а в прическах - мокрая укладка. Обзаведись средствами для создания гладких "влажных" волос, словно ты только что вышла из бассейна. Приятная новость: фен не потребуется.

Заверни с собой

И снова о шарфиках (если бандана кажется тебе слишком рискованной). Протяни небольшой шелковый платок через резинку для волос в основании хвоста, скрути волосы и шарф вместе и собери в низкий пучок. Концы шарфика можно и не закреплять.

"Хвостовство", да и только

Если ты привыкла ходить с распущенными волосами, советуем отдохнуть от привычной укладки и сделать такую прическу. Просто собери волосы в низкий конский хвост и закрепи парой ярких заколок.

Н. Гасымова

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