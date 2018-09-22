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22 сентября 2018 09:13

С чем сочетать свитер? - 3 стильных варианта - ФОТО

Яркий гардероб - беспроигрышный вариант, чтобы противостоять осенней хандре. Одеваясь на работу или на прогулку, не обязательно ориентироваться на палитру серых улиц и мимикрировать под хмурое небо, гораздо лучше создать настроение с помощью ярких сочетаний. Герои стритстайл-хроник уже уяснили это правило и легко совмещают в одном образе главный предмет осеннего гардероба - свитер - с насыщенными платьями, юбками и брюками.

Lady.Day.Az представляет шесть беспроигрышных вариантов теплых, уютных и нетривиальных сочетаний.

С платьем-комбинацией

  

С необычными брюками

  

С плиссированной юбкой

  

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