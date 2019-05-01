Киану Ривз стал лицом Saint Laurent - ФОТО

Киану Ривз объявлен лицом Saint Laurent - он представляет осенне-зимнюю коллекцию Дома. Поклонники в восторге: из-за редких съемок каждый новый контракт на вес золота.

Как сообщает Lady.Day.Az, пока доступны только три снимка. Автором черно-белых портретов стал фотограф Дэвид Симс, которому Киану позировал в пиджаке из гладкой кожи и костюме в тонкую полоску. Первым снимками поделился Энтони Ваккарелло, креативный директор Дома Saint Laurent, а следом второе и третье фото появились в официальном аккаунте бренда YSL.

Н. Гасымова

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