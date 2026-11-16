Эксперт рассказала, как подобрать зимний уход для разных типов кожи

Для сухой кожи в холодный сезон идеально подойдут крема с церамидами, скваланом и маслом жожоба, а для склонной к жирности - эмульсии с ниацинамидом.

Как передает Day.Az, такие рекомендации в беседе с "Газетой.Ru" дала врач-косметолог, дермато-венеролог для d'Alba Екатерина Анчикова.

"Для сухой кожи осень и зима - испытание на прочность. И без того слабый липидный барьер повреждается первым, отвечая стянутостью и шелушением. В первую очередь нужно сменить очищающие средства. Забудьте про гели и пенки с агрессивными ПАВ: только молочко, крем-гель или мицеллярная вода без спирта. В кремах ищите церамиды, сквалан, масла жожоба и ши - они восполняют липидный "цемент" и создают окклюзионную пленку, предотвращающую потерю влаги. Ночной уход должен быть плотным, но не тяжелым", - обратила внимание эксперт.

Анчикова отметила, что для комбинированной и жирной кожи главная ошибка - продолжать использовать в холода летние легкие флюиды или, наоборот, резко переходить на жирные кремы. И то, и другое, по словам врача, дестабилизирует барьер.

"Переходите на мягкие очищающие средства с нейтральным pH и выбирайте увлажняющие текстуры "гель-крем" или легкие эмульсии с ниацинамидом. Ниацинамид здесь работает двойным агентом: он укрепляет барьер и мягко регулирует выработку себума, не пересушивая. Откажитесь от спиртовых тоников и глиняных масок, которые летом активно использовали", - сказала эксперт.

Для нормальной кожи в качестве осенне-зимней профилактики врач рекомендовала сделать ставку на антиоксиданты: витамин С, Е, феруловую кислоту, экстракты растений. А также добавить в уход сыворотку с витамином С утром и средство с ретинолом вечером - это поможет сохранить тонус и цвет лица.

"Для чувствительной кожи осень - время минимализма. Чем меньше активов, тем лучше. Оставьте в рутине средства с пантенолом, аллантоином, центеллой азиатской и избегайте эфирных масел и отдушек. Сухой и чувствительной коже нужны компоненты, восстанавливающие липидный барьер - керамиды, холестерин, жирные кислоты. Новинки вводите осторожно, с интервалом в неделю", - заключила Анчикова.