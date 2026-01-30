Косметолог предупредила об инфекциях при самостоятельном выдавливании прыщей

Акне, или угревая болезнь, остается одной из самых частых дерматологических проблем, особенно в подростковом и молодом возрасте. По данным специалистов, с высыпаниями в период с 12 до 24 лет сталкивается подавляющее большинство людей. При этом попытки справиться с акне самостоятельно нередко приводят к серьезным осложнениям.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" врач-дерматолог, врач-трихолог "СМ-Косметология" София Белаш.

"Акне может проявляться по-разному - от черных точек и поверхностных воспалений до глубоких болезненных узлов, которые часто оставляют после себя рубцы. Кроме физического дискомфорта, заболевание нередко отражается и на психологическом состоянии: высыпания на открытых участках кожи могут снижать уверенность в себе, вызывать тревожность и сложности в общении. При этом выраженность эмоциональных переживаний не всегда зависит от тяжести акне - даже единичные элементы способны доставлять серьезный стресс", - отметила Белаш.

Специалист подчеркнула, что одной из самых распространенных ошибок остается самостоятельное удаление воспалений. Выдавливание угрей травмирует кожу, нарушает ее защитный барьер и создает условия для проникновения бактерий в глубокие слои. В результате возрастает риск инфицирования, усиления воспаления и появления новых очагов высыпаний. Кроме того, в домашних условиях невозможно обеспечить стерильность, что дополнительно повышает вероятность осложнений.

"Еще одним частым последствием такого вмешательства становится формирование рубцов и стойкой пигментации. Темные пятна и неровности могут сохраняться месяцами и даже годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения", - предупредила врач.

Косметолог отметила, что профессиональный подход позволяет не только безопасно удалить элементы акне, но и предотвратить их повторное появление. В арсенале специалистов - механическая чистка, химические пилинги, аппаратные методики и препараты для контроля выработки себума и воспаления. Индивидуально подобранная терапия помогает добиться устойчивого результата и сохранить здоровье кожи без риска осложнений.