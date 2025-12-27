27 декабря 2025

27 декабря 2025 09:22

Раскрыта опасность популярной косметической процедуры

Блогерша Коко Хаяси раскрыла опасность популярной косметической процедуры для кожи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Инфлюэнсерша рассказала, что приобрела прибор для проведения микроигольчатой ​​терапии в домашних условиях. "Медленное надавливание может увеличить риск образования рубцов", - заявила она.

При этом дерматолог Ксения Кобец подчеркнула, что подобные устройства могут вызывать инфекции или необратимые повреждения.

"Домашние устройства для микронидлинга не регулируются каким-либо стандартизированным образом, и потребителям не разъяснено, что следует наносить после процедуры", - пояснила она.

В то же время медсестра Лимор Вайнберг уточнила, что неправильная техника при манипуляции повлечет за собой появление шрамов. "У вас могут появиться царапины, расширенные поры, хроническое покраснение или даже рубцы, если будете слишком сильно тянуть устройство или действовать чересчур агрессивно", - заключила медик.


