2 декабря 2025

2 декабря 2025 15:10

Определен фактор повышения риска выпадения волос

В журнале Scientific Reports (Sci Rep) вышло исследование, показывающее: если у человека есть жировая болезнь печени (MASLD), риск андрогенетической алопеции - самого распространенного типа выпадения волос - повышается примерно на треть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, у женщин эта связь выражена еще сильнее: риск вырастает почти на 60 процентов.

Ученые изучили данные почти 7993 взрослых в возрасте от 35 до 70 лет и сравнили состояние печени, образ жизни и наличие облысения. Оказалось, что проблема усугубляется, если человек ест много углеводов или мало двигается: в этих группах риск выпадения волос при MASLD был значительно выше. У людей, которые принимают препараты для снижения холестерина, связь между болезнью печени и алопецией почти исчезала.

Исследование не доказывает, что ожирение печени напрямую вызывает выпадение волос, однако авторы считают, что метаболические нарушения могут влиять в том числе и на здоровье волос. Поэтому при раннем или быстро прогрессирующем облысении врачам стоит обратить внимание на состояние печени, а коррекция питания и физической активности может помочь снизить риски.


