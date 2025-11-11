11 ноября 2025

11 ноября 2025 15:13

Любительниц гель-лака предупредили о грозящей гнойным воспалением привычке

Привычка сгрызать гель-лак может привести к серьезным последствиям, заявили дерматовенеролог клиники "Эксперт Тверь" Юрий Молокаев и мастер маникюра, владелица салона Валерия Котова.

Как передает Day.Az, об опасности этой привычки они рассказали в разговоре с "Лентой.ру".

По словам врача, когда женщина сдирает гель-лак, она повреждает верхние слои ногтевой пластины.

"Из-за этой привычки на ногтях возникают микротрещины, они истончаются и начинают отслаиваться. Кроме того, через такие повреждения внутрь ногтевой пластины легко проникают бактерии и грибки, что грозит воспалением, а иногда и гнойным процессом. Если поражается зона роста, ноготь может перестать расти вовсе", - предупредил любительниц гель-лака Молокаев.

Котова добавила, что привычка сгрызать покрытие может привести к тому, что ноготь потеряет форму и отойдет от ногтевого ложа. Если же поврежденные ногти покрыть гель-лаком, зона роста начнет постепенно разрушаться, и ноготь перестанет расти.

Также, по словам специалистки, при систематическом повреждении ногтя легко развивается онихолизис - отслоение пластины, из-за чего под нее начинает попадать влага. "В таких "карманах" размножаются бактерии, нередко появляется грибок или синегнойная палочка. Лечить это долго и неприятно", - предупредила Котова.


