Ученые рассказали, зачем в косметику добавляют куриные эмбрионы

Антивозрастная индустрия традиционно ассоциируется с пептидами и синтетическими формулами, однако один из самых перспективных компонентов для ухода за кожей человечеству известен давно - это экстракты зародышей, в частности куриных. Исследователи Пермского Политеха рассказали, в чем польза косметики с эмбриональными экстрактами и насколько безопасно ее применение.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам профессора ПНИПУ Ларисы Волковой, куриные эмбрионы содержат комплекс биологически активных веществ: белки, аминокислоты, витамины и факторы роста, которые легко проникают в глубокие слои кожи и стимулируют синтез коллагена. Именно снижение выработки коллагена после 25 лет приводит к первым признакам старения.

Процесс получения экстрактов основан на инкубации оплодотворенных яиц на ранних стадиях развития (7-14 дней), когда зародыш представляет собой концентрат активно делящихся клеток. После многоступенчатой обработки из биомассы получают стерильный раствор или порошок для косметики и медицинских препаратов. Такие составы применяют не только в кремах и сыворотках, но и в эстетической медицине - например, для ускоренной регенерации кожи после лазерных процедур и пилингов.

При этом использование эмбрионов вызывает дискуссии: с этической стороны речь идет о продукте животного происхождения, что делает его неприемлемым для веганов, а с практической - технология сложная и дорогостоящая, но при этом остается минимальный риск аллергических реакций.

Ученые отмечают, что куриные зародыши конкурируют с растительными экстрактами вроде алоэ и центеллы азиатской. Однако растительные компоненты в основном увлажняют и укрепляют барьер кожи, а их антивозрастной эффект слабее. На стыке двух подходов развивается биотехнология: синтез ключевых молекул эмбриональных экстрактов в лаборатории, что позволяет объединить эффективность и этичность.