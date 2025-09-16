Когда при акне и выпадении волос нужно идти к врачу

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) способны усиливать акне.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал основатель образовательного проекта ДОКМЕД PRO, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев.

"При гинекологических заболеваниях, таких как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН), повышенные мужские половые гормоны - андрогены - могут провоцировать усиление угревой болезни. В таких ситуациях обычные косметические средства малоэффективны - нужно обследование у гинеколога-эндокринолога", - заявил эксперт.

По его словам, важно понимать, что акне - это самостоятельное хроническое воспалительное заболевание кожи, в основе которого лежит повышенная чувствительность сальных желез и воспалительная реакция организма. Во многих случаях акне никак не связано с гормональным фоном.

Еще одна проблема, которая часто волнует женщин, - выпадение волос. Эксперт заявил, что среди основных причин выделяют: дефицит железа, избыточный уровень андрогенов (волосы начинают редеть по мужскому типу - в височной или теменной зоне), недостаток гормонов щитовидной железы и депрессия и хронический стресс.

Гусев отметил, что каждое из этих состояний требует разного подхода: от коррекции питания и приема препаратов железа до лечения у эндокринолога, гинеколога или психиатра.

Врач также рассказал, что изменения пигментации кожи часто связаны с гормональными колебаниями. Например, хлоазма - темные пятна на лице - может появляться во время беременности как естественная реакция организма на высокий уровень эстрогенов и прогестерона. По словам гинеколога, иногда пигментация возникает при приеме комбинированных оральных контрацептивов (КОК).

Гусев отметил, что в большинстве случаев пигментация не опасна и постепенно проходит, но иногда требует консультации специалиста для исключения патологических процессов.

"Если акне не поддается лечению косметическими средствами, выпадение волос прогрессирует, а пигментные пятна появляются без видимой причины - стоит обратиться не только к дерматологу, но и к гинекологу-эндокринологу. Совместная работа специалистов позволяет выявить гормональные нарушения и подобрать индивидуальную терапию", - заключил врач.

