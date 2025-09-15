Врачи рассказали о новом методе диагностики атопического дерматита

В Клинике кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова и Институте регенеративной медицины Сеченовского Университета апробировали метод "тейп-стриппинга" для диагностики и мониторинга эффективности терапии атопического дерматита.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказали исследователи Сеченовского Университета в Всемирный день атопического дерматита, который отмечают 14 сентября.

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского Университета Анна Братковская объяснила, что биопсия остается "золотым стандартом" исследования заболеваний кожи, но является инвазивной процедурой с возможным рубцеванием и риском вторичного инфицирования. Для динамического наблюдения иногда требуется повторное взятие материала, поэтому исследователи ищут малоинвазивные методики.

"Мы применили инновационный подход к диагностике - метод "тейп-стриппинг", при котором с поверхности кожи получают клеточный материал рогового слоя с помощью специальной ленты, которую прикрепляют к коже на 10 секунд, после чего снимают послойно. Методику широко используют за рубежом как дополнение к стандартной биопсии, в российской клинической практике сопоставимых исследовательских работ пока немного", - рассказала Братковская.

Заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского Университета, к.м.н. Алексей Файзуллин отметил технологическую сложность проекта. Он отметил, что основная технологическая проблема проекта заключалась в необходимости максимально аккуратно снять клетки с тейпа и поместить на предметное стекло, не разрушив их. Существующий коммерчески доступный набор для тейп-стриппинга не обладал необходимыми для исследования адгезивными свойствами.

"Мы разработали оригинальную методику, которая в будущем позволит дерматологам проводить исследования, используя недорогие материалы, которые есть под рукой", - указал Файзуллин.