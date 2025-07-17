Эндокринолог рассказала о "кортизоловом лице"

Повышение уровня кортизола может быть вызвано опухолью гипофиза (болезнью Иценко-Кушинга) или новообразованием других органов, например, легких, поджелудочной железы или надпочечников и длительным приемом глюкокортикостероидных препаратов.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала врач-эндокринолог "Инвитро Северо-Запа"д Наталья Павлович.

"В соцсетях волна бьюти-роликов о том, как изменить свое "кортизоловое лицо", то есть избавиться от отеков, мешков под глазами и одутловатости. Блогеры считают виновником этих неприятностей повышенный уровень кортизола в крови, и предлагают для его снижения целый арсенал средств: от массажей до приема БАДов. Но в медицине термин "кортизоловое лицо" не используется", - отметила она.

Для описания характерных изменений внешности, связанных с повышенным уровнем кортизола в крови, используют термин "лунообразное лицо", при котором жировая ткань избыточно скапливается на щеках, височных областях, что придает ему округлость, добавила эксперт.

Специалист уточнила, что чаще всего под термином "кортизоловое лицо" подразумевают утреннюю отечность лица, и кортизол здесь вообще ни при чем. Такие отеки могут возникать из-за задержки жидкости в организме после вечеринки с обилием напитков, употребления большого количества жирных и соленых блюд, особенно накануне вечером, недостатка сна и двигательной активности, у женщин - накануне менструации.

Появление таких отеков на лице, добавила эндокринолог, связано с естественными причинами. Обычно они проходят самостоятельно через некоторое время после пробуждения.

Павлович предупредила: если отеки лица сохраняются, усиливаются, сопровождаются другими симптомами, например, одышкой, слабостью, учащенным сердцебиением, снижением толерантности к физическим нагрузкам, артериальной гипертензией, увеличением живота, тяжестью в правом боку, то нужно обязательно обратиться к врачу. По ее словам, они могут быть связаны с заболеваниями сердца, почек, печени, гипотиреозом и аллергиями.