Никаких бигуди: прическа с объёмом на 2 дня

Объём на корнях исчезает быстрее, чем вы выходите из дома? Вы сушите волосы с круглой щёткой, тратите время, а в итоге - гладкая прическа без намёка на пышность.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, виноват не фен, а направление воздуха.

Когда струя направлена сверху вниз, она прижимает волосы к коже головы, убивая весь эффект. Что делать? Перевернуться - буквально! Мыть голову, наклонившись вперёд, а затем сушить, направляя фен снизу вверх. Так корни приподнимаются и сохраняют объём надолго.

Пять ошибок, из-за которых волосы становятся плоскими и ломкими

Расчёсывание сразу после душа

Мокрые волосы уязвимы: волокна растягиваются и рвутся. Лучше аккуратно промокнуть локоны микрофибровым полотенцем и нанести несмываемый уход - только на кончики.

Неправильное нанесение стайлинга

Муссы и пенки отлично работают, но только у корней. Если нанести по всей длине, волосы утяжелятся и о пышности можно забыть.

Частое мытьё головы

Это лишает волосы их природной защиты - себума. Вместо ежедневных водных процедур можно использовать домашний сухой шампунь:

для тёмных волос - смесь кукурузного крахмала с какао,

для светлых - с молотым розмарином.

Наносить лучше кистью - прямо на корни.

Неправильная подготовка ко сну

Чтобы сохранить объём до утра, делается мягкий хвост на макушке. Используется только шелковая резинка. Утром - распустить и немного взбить пальцами.

Уже через неделю таких привычек волосы начнут вести себя иначе: будут держать форму, не ломаться и перестанут "падать" через час после укладки. А главное - без лишней химии и дорогих средств.