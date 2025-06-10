Никаких бигуди: прическа с объёмом на 2 дня

Объём на корнях исчезает быстрее, чем вы выходите из дома? Вы сушите волосы с круглой щёткой, тратите время, а в итоге - гладкая прическа без намёка на пышность.
Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, виноват не фен, а направление воздуха.
Когда струя направлена сверху вниз, она прижимает волосы к коже головы, убивая весь эффект. Что делать? Перевернуться - буквально! Мыть голову, наклонившись вперёд, а затем сушить, направляя фен снизу вверх. Так корни приподнимаются и сохраняют объём надолго.
Пять ошибок, из-за которых волосы становятся плоскими и ломкими
Расчёсывание сразу после душа
Мокрые волосы уязвимы: волокна растягиваются и рвутся. Лучше аккуратно промокнуть локоны микрофибровым полотенцем и нанести несмываемый уход - только на кончики.
Неправильное нанесение стайлинга
Муссы и пенки отлично работают, но только у корней. Если нанести по всей длине, волосы утяжелятся и о пышности можно забыть.
Частое мытьё головы
Это лишает волосы их природной защиты - себума. Вместо ежедневных водных процедур можно использовать домашний сухой шампунь:
- для тёмных волос - смесь кукурузного крахмала с какао,
- для светлых - с молотым розмарином.
Наносить лучше кистью - прямо на корни.
Неправильная подготовка ко сну
Чтобы сохранить объём до утра, делается мягкий хвост на макушке. Используется только шелковая резинка. Утром - распустить и немного взбить пальцами.
Уже через неделю таких привычек волосы начнут вести себя иначе: будут держать форму, не ломаться и перестанут "падать" через час после укладки. А главное - без лишней химии и дорогих средств.