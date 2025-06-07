7 июня 2025

7 июня 2025 15:02

Эта тушь заменит весь макияж для глаз

Если летом хочется меньше косметики, но больше вау-эффекта - попробуй цветную тушь. Один взмах кисточкой - и макияж готов. Яркий, свежий и не требует ни теней, ни подводки.

Почему это хит

Тушь - базовый продукт, без которого не обходится ни один макияж. Но в жаркое время года хочется чего-то полегче. Цветная тушь делает глаза выразительными без лишних слоёв косметики. Она работает и как акцент, и как самостоятельный элемент образа.

Какой оттенок выбрать

  •     Коричневая: придаёт мягкость и молодость, особенно в дневном макияже.
  •     Розовая: делает взгляд кукольным и слегка дерзким.
  •     Синяя, зелёная, фиолетовая: идеально подчёркивают радужку и создают летнее настроение. Особенно круто смотрятся на солнце.

Удобство на максимум

С цветной тушью можно забыть про тени, стрелки и десятки баночек. Просто прокрась ресницы - и образ готов. Это экономия времени, денег и сил. А ещё такой макияж смотрится игриво, свежо и всегда уместно - и на пляже, и на вечеринке.


Просмотров: 96

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

18 марта 17:03

  • 1 455
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 8 333
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 12 683
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 14 199
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева