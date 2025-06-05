Дерматолог предупредила о проблемах в организме при обезвоженной коже

Обезвоженность кожи может сигнализировать о серьезных внутренних нарушениях, например, ОРВИ, гриппе и других заболеваниях.

Как отличить обезвоженность кожи от сухости и восстановить гидробаланс, рассказала "Известиям" врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова, передает Day.Az.

Она объяснила, что сухая кожа - это тип, обусловленный генетически, а обезвоженная кожа - временное состояние, которое может появиться при любом типе кожи, даже жирном.

К основным признакам обезвоживания эксперт относит тусклый сероватый оттенок, ощущение стянутости, снижение упругости, шелушение, зуд и появление мелких морщин.

"При дефиците влаги нарушается кожный барьер, и сальные железы начинают работать активнее, особенно в Т-зоне. Это компенсаторная реакция организма, которая часто сопровождается мелкими высыпаниями", - пояснила дерматолог.

Среди основных причин обезвоживания недостаточное потребление воды, дефицит овощей, фруктов и продуктов с жирными кислотами. Также на обезвоживание может повлиять злоупотребление кофе, алкоголем и соленой пищей, хронический стресс и недосып, использование агрессивных средств ухода, возрастные изменения (снижение синтеза гиалуроновой кислоты), Внешние факторы: сухой воздух, УФ-излучение, ветер.

Омарова предупреждила, что обезвоженность кожи может сигнализировать о серьезных внутренних нарушениях.

"Это могут быть острые состояния типа ОРВИ или гриппа, хронические патологии (например, ХОБЛ), а также последствия бесконтрольного приема мочегонных препаратов", - уточнила она.

Для самостоятельной диагностики врач порекомендовала простой тест - сжать кожу на тыльной стороне ладони в складку и отпустите. Если она не расправляется сразу или остается складочка - вероятно, кожа обезвожена.

Эксперт отметила, что при выраженном обезвоживании могут изменяться лабораторные показатели: повышаться гематокрит, уровень эритроцитов, тромбоцитов, мочевины и креатинина, а также изменяться характеристики мочи.

Для восстановления гидробаланса Омарова порекомендовала пить чистую воду небольшими порциями в течение дня, включить в рацион водосодержащие продукты (арбузы, огурцы), употреблять омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, орехи), минимизировать алкоголь и кофе, а также избегать перегрева и агрессивного очищения.

"Весной и летом используйте солнцезащитные кремы с маркировкой UVA/UVB, физическими (оксид цинка, диоксид титана) или химическими фильтрами. Избегайте агрессивного очищения спиртосодержащими средствами, продуктами с салициловой кислотой", - посоветовала врач.

Она порекомендовала отдать предпочтение увлажняющим средствам с гиалуроновой кислотой, церамидами, ниацинамидом. Вместе с тем, по ее словам, от обезвоживания помогут увлажняющие маски и мисты, особенно при работе в кондиционируемых помещениях. Дополнительно можно прибегнуть к процедурам биоревитализации для инъекционной поддержки кожи.