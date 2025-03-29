Косметолог дала советы по защите волос и кожи головы от солнца

От солнца страдают не только волосы. Ультрафиолет делает пряди тусклыми, ломкими, пересушенными, а кожу головы - раздраженной и шелушащейся.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова. Эксперт дала несколько советов.

"При длительном воздействии солнца ослабляются волосяные фолликулы, может появиться перхоть, усилиться выпадение волос, кроме того, повышается риск кожных новообразований", - уточнила она.

По ее словам, самый простой способ защиты от ультрафиолета - ношение головных уборов (шляпы, панамы, косынки, кепки). Если человек отдыхает на море, важно покрывать голову не только на берегу, но и в воде, потому что она отражает солнечные лучи.

"Наносите на волосы несмываемые сыворотки, специальные спреи и масла с УФ-фильтрами, которые формируют невидимую пленку на поверхности прядей, препятствуют потере влаги и защищают волосы в течение дня. Они имеют легкую текстуру, не склеивают пряди и не делают их жирными, в отличие от плотного крема для тела", - посоветовала Михайлова.

При выборе средств она рекомендовала учитывать тип волос и особенности кожи. Сухим и ломким волосам подойдут насыщенные масла и флюиды, тонким - легкие спреи и несмываемые кондиционеры, а при жирной коже стоит присмотреться к формулам на водной основе. Наносить средства нужно повторно каждые два-три часа и после купания.

"В жарких регионах состояние волос ухудшается не только из-за УФ-повреждений, но и из-за регулярного контакта с соленой водой в море или хлорированной в бассейне. Такая вода не полезна для волос, она делает их более сухими и ломкими, поэтому во время купания желательно не мочить голову. Часто это невыполнимая задача, поэтому после морских ванн и плавания в бассейне нужно обязательно хорошо смыть соль или хлор с волос и кожи головы, лица и тела", - подчеркнула косметолог.

Дерматовенеролог объяснила: пока человек находится в воде, соль не оказывает сильного разрушительного действия на волосы, но на берегу она испаряется и вытягивает всю влагу из кожи, делая волосы еще более сухими.

Эксперт добавила, что после длительного пребывания на солнце и купания следует использовать мягкие шампуни с нейтральным pH. Раз в неделю или чаще нужно делать увлажняющие маски с кератином, пантенолом и маслами.

"Кокосовое масло или масло жожоба образуют на волосах защитную пленку и облегчают расчесывание, отвары трав (ромашка, крапива, шалфей) укрепляют стержень волоса, а алоэ вера успокаивает кожу головы. Но полноценную УФ-защиту обеспечивают только профессиональные составы", - уточнила она.

Для укладки нужно выбирать средства с УФ-фильтрами. Если их нет под рукой, можно нанести солнцезащитный спрей поверх прически. Однако слишком плотные стайлинговые продукты могут усиливать салоотделение и загрязнять кожу головы, поэтому в жару предпочтительны облегченные формулы, обратила внимание косметолог. Вечером следует обязательно смывать остатки стайлинга, чтобы не провоцировать воспаления.

К тому же, по ее словам, сохранять здоровье волос и кожи головы помогают питательные вещества. Витамины группы B укрепляют структуру волос, витамин E работает как антиоксидант, витамин C поддерживает синтез коллагена и кровообращение, а железо и цинк предотвращают ломкость и стимулируют рост волос. Сбалансированное питание в сочетании с витаминно-минеральным комплексом снижает негативный эффект от солнечного воздействия примерно на 20-25%.

"Комплексная защита волос от солнца включает ношение головных уборов, применение специализированных УФ-средств, сбалансированное питание и бережный восстановительный уход после активного отдыха. Такой подход сохранит прочность, эластичность и блеск волос даже при интенсивном солнечном воздействии и сделает их менее уязвимыми перед агрессивной внешней средой", - заключила Михайлова.