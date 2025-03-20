Как ухаживать за кожей весной?

С наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температур, повышенной солнечной активностью, авитаминозом после зимы.

Как передает Day.Az, об адаптации ухода "Известиям" рассказала врач-дерматолог сети клиник "Семейная" Александра Пашкова.

Она отметила важность увлажнения, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях.

"Исследования показывают, что для поддержания водного баланса эффективны средства с гиалуроновой кислотой. Так, молекулы разного размера проникают в разные слои кожи, обеспечивая длительное увлажнение. Помимо этого, церамиды восстанавливают липидный барьер и предотвращают потерю влаги", - рассказала она.

Также она отметила эффективность пантенола. Он обладает успокаивающим и регенерирующим эффектом. Ниацинамид уменьшает воспаление и улучшает барьерную функцию кожи.

Эксперт подчеркнула, что весной повышается уровень ультрафиолетового излучения, что увеличивает риск фотостарения и гиперпигментации. Дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 с широким спектром защиты (UVA и UVB). Она посоветовала наносить средство за 15-20 минут до выхода на улицу, обновлять каждые два-тричаса при длительном нахождении на солнце, а также использовать очки и шляпы для дополнительной защиты кожи.

"Весной увеличивается активность сальных желез, что может привести к закупорке пор и воспалениям. Для поддержания чистоты кожи важно использовать мягкие очищающие средства с pH 5,5-6,0, чтобы не нарушать кислотную мантию кожи, избегать агрессивных средств (сульфатов, спирта), которые могут пересушивать кожу, а также очищать кожу дважды в день: утром для удаления себума и ночного потоотделения, вечером - от загрязнений и остатков косметики", - добавила Пашкова.

Кроме того, рассказала дерматолог, в весенний период активизируются свободные радикалы - нестабильные молекулы, которые могут нанести вред клеткам кожи. Они также способны вызвать преждевременное старение. Для профилактики важно включить в уход антиоксиданты, отметила врач. Так, витамин C, например, укрепляет сосуды, борется с пигментацией и улучшает выработку коллагена, а витамин Е усиливает защитные функции кожи и препятствует окислению липидов.

С осторожностью в этот сезон стоит использовать кислоты и ретинол. AHA-кислоты (гликолевая, молочная) можно применять один-два раза в неделю в низкой концентрации (5-10%). BHA-кислота (салициловая) подходит для жирной и проблемной кожи, но требует обязательного использования SPF. Ретинол (витамин А) может сделать кожу чувствительной к солнцу. Его стоит применять вечером в сочетании с увлажняющими компонентами, добавила эксперт.

Здоровье кожи также зависит от состояния здоровья организма. Пашкова посоветовала увеличить употребление воды - не менее 1,5-2 л в день, добавить в рацион омега-3 для поддержания барьерных функций кожи, а также включить больше продуктов с витаминами А, С, Е для защиты от окислительного процесса.