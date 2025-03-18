Что можно подхватить от пробников косметики в магазине?

По ее словам, за срок службы пробника к нему прикасаются сотни, а иногда и тысячи людей - и каждый оставляет следы своей микрофлоры. Кожа, слизистые оболочки и руки человека содержат огромное количество микроорганизмов, включая как безвредные, так и потенциально опасные бактерии, вирусы и грибки. Некоторые из них, например стрептококки и стафилококки, способны выживать на сухих поверхностях в течение нескольких дней. Вирус простого герпеса сохраняет активность на предметах до суток. Грибки, вызывающие кожные инфекции, выживают на косметических продуктах и кистях еще дольше - до нескольких недель.

"Даже если женщина наносит помаду или тональный крем не на лицо, риск заразиться сохраняется. Достаточно коснуться губ рукой, на которой остались частицы инфицированной помады, или потереть глаза после тестирования теней, чтобы возбудитель попал на слизистую оболочку и начал активно размножаться. Инфекция может попасть в организм и через микротрещины на коже. Даже небольшие повреждения - царапины, заусенцы, раздражение от агрессивных моющих средств - становятся входными воротами для микробов. Особенно уязвимы участки, где есть складки, - уголки губ, кожа вокруг ногтей. Здесь микроорганизмы размножаются быстрее и могут спровоцировать воспаление, зуд и даже нагноение", - отметила врач-эксперт Лаборатории "Гeмотест".

Инфекций, которые могут передаваться через пробники, множество. Среди них вирусные, бактериальные и грибковые возбудители. Человек, заразивший образец инфекционным агентом, может не проявлять признаков заболевания и даже не осознавать своего состояния: многие заболевания могут протекать в скрытой форме, когда внешние симптомы еще не появились, а риск передачи уже есть. Особенно подвержены риску заражения люди с ослабленным иммунитетом, поврежденной кожей или склонностью к аллергическим реакциям.

"Вирус простого герпеса 1-го типа - один из самых распространенных патогенов, передающихся при контакте с зараженной поверхностью. Если человек с активной герпетической инфекцией использовал помаду, блеск или бальзам для губ, вирус может остаться на аппликаторе до нескольких часов. Следующий человек, использовавший этот пробник, рискует заразиться. Некоторые штаммы вируса папилломы человека, вызывающие бородавки, могут передаваться через предметы общего пользования. Аденовирусы и энтеровирусы, вызывающие инфекционные конъюнктивиты (покраснение глаз, слезотечение, зуд), могут передаваться через тестеры теней, туши и подводки для глаз", - объяснила врач.

У людей с уязвимой кожей или ослабленным иммунитетом после использования пробника может развиться бактериальная инфекция. Staphylococcus aureus, в том числе метициллинрезистентный (MRSA), часто обнаруживается на коже и слизистых оболочках людей, которые считают себя полностью здоровыми. Попадая на пробники кремов, пудры или губной помады, бактерии могут передаваться следующему человеку. Инфицирование может привести к появлению гнойничков, фурункулов, импетиго (проявляется язвочками и корками), глазной инфекции.

Грибки рода Candida могут передаваться через помады, блески и тональные кремы, особенно если косметика наносится на губы или лицо с микротрещинами. Грибки Trichophyton и Microsporum, вызывающие стригущий лишай и другие дерматофитозы, могут передаваться через кисти, спонжи и пробники пудры, тонального крема или румян.

"Чтобы минимизировать риск заражения, пробниками следует пользоваться с осторожностью. Кремы и другие уходовые средства безопаснее тестировать на внешней стороне ладони, а помаду - на бумажной салфетке. Перед покупкой косметики есть смысл посетить несколько магазинов и оценить состояние пробников - если они выглядят неопрятно или явно многократно использовались, лучше отказаться от тестирования. Лучше, если магазин предоставляет одноразовые кисти, спонжи или аппликаторы: это значительно снижает вероятность передачи инфекции. В некоторых торговых точках пробники обрабатывают спиртовыми растворами или подвергают УФ-облучению. Эти методы не дают полной защиты, но все же уменьшают риск распространения патогенов", - объясняет врач.