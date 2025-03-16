Эксперт дал советы по уходу за кожей головы и волосами

Многие из нас уделяют большое внимание уходу за кожей лица, но часто забывают о том, что кожа головы требует не меньшей заботы. Именно от состояния дермы на голове зависит здоровье и красота наших волос. Пренебрежение уходом за кожей головы может привести к таким проблемам, как выпадение волос, ломкость прядей и даже появление перхоти, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Как отмечает британский трихолог София Бейг, частота увлажнения кожи головы зависит от ее индивидуальных особенностей. Сухая кожа проявляет себя жесткостью, шелушением, зудом и покраснениями. Но и обладательницам жирной кожи не стоит пренебрегать увлажнением. Парадоксально, но обезвоженная кожа головы стимулирует сальные железы работать активнее, что приводит к быстрому загрязнению волос.

Доктор Бен Бенхэм подчеркивает, что дегидратация кожи головы нарушает здоровье волосяных фолликулов, делая волосы ломкими и провоцируя их выпадение.

Чтобы сохранить здоровье волос, эксперты рекомендуют следовать нескольким простым советам:

1. Выбирайте мягкие шампуни без сульфатов, отдавая предпочтение средствам с увлажняющими компонентами, такими как алоэ вера.

2. Используйте специальные кондиционеры для кожи головы, которые увлажнят дерму, не утяжеляя волосы.

3. Для глубокого увлажнения применяйте несмываемые сыворотки с гиалуроновой кислотой, которая притягивает и удерживает влагу.

4. 1-2 раза в неделю балуйте кожу головы питательными масками, которые улучшат здоровье фолликулов.

5. Время от времени делайте мягкий скраб, чтобы удалить омертвевшие клетки и загрязнения, но не злоупотребляйте им.

Регулярный уход за кожей головы - залог красоты и здоровья ваших волос. Следуя этим несложным рекомендациям, вы забудете о проблеме сухости, зуда и ломкости, наслаждаясь роскошной и блестящей шевелюрой.