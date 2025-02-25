Какие бальзамы для губ могут вызвать аллергию?

Чаще всего аллергию вызывают бальзамы для губ с ароматическими добавками, консервантами, солнцезащитными компонентами и ланолином - воскообразным веществом, получаемым из шерсти овец. Об этом изданию MedicalXpress рассказала дерматолог Кэролайн Манн из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По словам врача, сухость губ может наблюдаться в любое время года, однако чаще всего она возникает зимой. Холод на улице в сочетании с низкой влажностью в помещении может лишить губы влаги. Для большинства людей бальзам для губ - достойный союзник в борьбе с потрескавшимися губами, однако некоторые ингредиенты таких средств могут вызвать обратный эффект, спровоцировав аллергическую реакцию.

Дерматолог посоветовала быть особенно осторожными с парфюмерными отдушками. Также аллергия может возникнуть, если нанести на губы бальзам с консервантом под названием формальдегид. Усугубить красноту и шелушение может оксибензон - ингредиент солнцезащитных средств на химической основе.

Аллергию способны вызвать и натуральные ингредиенты, такие как ланолин - воск, выделяемый сальными железами шерстяных животных. Людям с чувствительными губами доктор Манни посоветовала использовать бальзамы без отдушек на основе вазелина, который обычно обозначается на этикетке как петролатум.