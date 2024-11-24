24 ноября 2024

24 ноября 2024 18:25

Найден новый способ замедлить старение кожи с помощью природных веществ

Японские ученые из Университета Мейдзё обнаружили, что цианобактерии вида Aphanothece sacrum могут синтезировать соединения, защищающие кожу и замедляющие ее старение.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале ACS Agricultural Science & Technology (ACS AST).

Цианобактерии Aphanothece sacrum представляют собой разновидность сине-зеленых водорослей, пригодных для употребления в пищу.

В новой работе команда выяснила, что Aphanothece sacrum вырабатывают так называемые саклипины A и B в ответ на стресс от засухи. Эти вещества способны поглощать ультрафиолетовое излучение солнца.

Исследователи высушили и измельчили образцы цианобактерий, чтобы оценить свойства саклипинов. Оказалось, что соединения способствуют выработке коллагена и гиалуроновой кислоты в фибробластах кожи человека. Кроме того, саклипины ингибировали тирозиназу и подавили выработку меланина в клетках меланомы B16 у мышей.

По словам специалистов, открытие может способствовать промышленному разведению Aphanothece sacrum ради дешевого источника сырья для производства антивозрастных косметических средств.


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