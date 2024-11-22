Раскрыт вред стресса во время беременности

Ученые Университета Тоттори в Японии раскрыли, что психологический стресс у матери во время беременности может быть причиной повышенного риска развития эпилепсии у ее детей. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что высокий уровень стресса у матери, измеряемый с помощью шкалы психологического дистресса Кесслера (K6), может увеличивать вероятность того, что у ребенка в возрасте от 1 до 3 лет разовьется эпилепсия. Это открытие добавляет новый фактор риска к уже известным, таким как низкий вес при рождении и хромосомные аномалии.

Для проведения исследования использовалась база данных, полученная в рамках общенационального когортного исследования новорожденных в Японии, в котором участвовало около 100 000 человек. Психологический дистресс матерей был оценен дважды во время беременности: один раз в первой половине, а затем во второй половине срока. Участников разделили на группы в зависимости от баллов по шкале K6, которая измеряет уровень стресса от 0 до 6.

Результаты показали, что дети матерей с баллом 5 и выше в обеих временных точках (первая и вторая половина беременности) имели на 70 процентов более высокий риск развития эпилепсии в возрасте от 1 до 3 лет. Этот показатель был подтвержден с помощью многофакторного анализа, который учел такие сопутствующие факторы, как низкий вес при рождении и хромосомные аномалии.

Дополнительный анализ показал, что низкий вес при рождении был связан с 180-процентным увеличением риска развития эпилепсии в возрасте 1 года, а введение искусственного молока в первый месяц жизни - с 203-процетным увеличением риска к возрасту двух лет. Хромосомные аномалии имели еще более выраженное влияние, увеличивая риск на 2100 процентов в возрасте одного года, на 1567 процента в возрасте двух лет и на 1000 процентов в возрасте трех лет.

Хотя результаты могут помочь в выявлении факторов риска, следует отметить, что эпилепсия остается редким заболеванием, и другие факторы, такие как низкий вес при рождении и хромосомные аномалии, имеют более сильное влияние на развитие болезни.