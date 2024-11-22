22 ноября 2024

22 ноября 2024 17:00

Назван помогающий худеть продукт

При регулярном употреблении в пищу кимчи - острого квашегого блюда, которое, как правило, готовят из пекинской капусты - количество жира в организме снижается, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Этот помогающий худеть и бороться с ожирением продукт врач назвала в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Павловой, ученые из Южной Кореи провели эксперимент, во время которого следили за состоянием 55 полных мужчин и женщин: одна часть участников принимала с каждым приемом пищи капсулы сублимированного кимчи, а вторая нет. В итоге у тех, кто пил капсулы, количество жира в организме уменьшилось почти на три процента, а у тех, кто не принимал, напротив, выросло на 4,7 процента.

"Авторы научной работы сделали вывод, что кимчи эффективно облегчает симптомы ожирения за счет изменения микробиоты кишечника. И ведь наша микрофлора, действительно, очень любит ферментированные продукты", - отметила врач. Она добавила, что более привычной альтернативой кимчи для россиян может быть квашеная капуста.


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