Психолог рассказала о значительно ухудшающем жизнь редком расстройстве

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) может развиться из-за стресса и некоторых других причин, заявила клинический психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Яушева.

Как передает Day.Az, о них, а также о влиянии этого ментального расстройства на качество жизни эксперт рассказала "Ленте.ру".

По словам психолога, это редкое расстройство встречается у одного-двух процентов людей. Оно значительно ухудшает качество жизни: навязчивые мысли и страхи буквально завладевают человеком и заставляют его выполнять определенные ритуалы. "Человек может понимать, что такие действия не помогут, но без них ему становится еще тревожнее", - отметила психолог.

Специалистка указала, что ОКР может начаться у людей разного возраста, но чаще всего первые признаки появляются в подростковом возрасте или ранней взрослой жизни. При этом единой причины развития этого расстройства не выявлено.

Существует мнение, что оно может возникнуть под влиянием генетических факторов, особенностей нейрохимии мозга и вследствие стресса или травм.

Обсессивно-компульсивное расстройство - психическое расстройство, при котором человека беспокоят навязчивые мысли, вызывающие тревогу и страх. Чтобы успокоиться, он вынужден выполнять повторяющиеся действия, которые могут казаться странными или нелогичными.