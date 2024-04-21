Неправильное хранение средств от прыщей может сделать их канцерогенными

Канцерогенное вещество бензол может образовываться в некоторых средствах для лечения угревой сыпи. Об этом сообщает HealthDay, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из активных ингредиентов в средствах от прыщей - бензоил пероксид. Согласно новому отчету независимой лаборатории в США, при неправильном хранении из него может образоваться бензол. При этом концентрации этого опасного канцерогенного вещества могли быть в 800 раз выше безопасных.

Лаборатория обнаружила бензол внутри продукта, а также бензольный газ в воздухе вокруг него. Его концентрация при этом более чем в 1200 раз превышала безопасный порог. Однако при этом температура была довольно высокой (70 градусов Цельсия), а воздействие - длительным (17 часов). Подобные условия возможны, если оставить средство в горячем в автомобиле.

Другие виды протестированных средств для лечения прыщей, которые содержали салициловую кислоту или адапален, не несли опасности образования бензола.