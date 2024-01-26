Опровергнут распространенный миф о перхоти

Врач-гастроэнтеролог Артем Никитин и врач-дерматолог Анастасия Ромашкина опровергли распространенные мифы о перхоти. О том, что на самом деле не влияет на появление этой проблемы, они рассказали в программе "О самом главном", выпуск вышел на платформе "Смотрим".

Никитин заявил, что, вопреки популярному мнению, перхоть не связана с дисбактериозом кишечника. "Такого понятия как дисбактериоз, не существует. Это во-первых. Во-вторых, тот анализ кала, который чаще всего используют для диагностики этого заболевания - посев кала на дисбактериоз - он, в принципе, отражать ничего не может", - заверил гастроэнтеролог.

Ромашкина, в свою очередь, опровергла мнение о том, что к перхоти может приводить редкое мыться головы. "Причиной она [плохая гигиена] не является, она является провоцирующим фактором", - указала дерматолог. Мифом о перхоти она также назвала предположение, что это состояние может возникать из-за ношения шапки.

Кроме того, по словам Ромашкиной, не соответствует правде и утверждение, что перхоть можно просто вычесать. Вместе с тем дерматолог согласилась с тем, что перхоть возникает из-за грибковой инфекции. "Это липофильный грибок (...), достаточно активная неприятная грибковая инфекция", - заключила медик.

Lenta.ru