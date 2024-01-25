Врач назвала косметические процедуры, которые можно делать только зимой

После ряда косметических процедур не рекомендуется во время реабилитации выходить на улицу в светлое время суток, поэтому их можно делать зимой. Об этом рассказала "Газете.Ru" врач-косметолог и дерматовенеролог, медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова, передает Day.Az.

По словам врача, в холодное время года предпочтительно делать шлифовки, в частности, СО2 и эрбиевым лазером - они направлены на омоложение кожи, борьбу с пигментацией, шрамами, рубцами и другими дефектами.

"Активное солнце для этих методик является строгим противопоказанием. Во время процедуры пучки лучей лазера проникают во все слои кожи, после чего важно использовать и постоянно обновлять крем с максимальным SPF при выходе на улицу на протяжении всего реабилитационного периода, который длится минимум месяц", - пояснила Антимирова.

Она добавила, что шлифовки проводят только до середины февраля, поскольку позже солнце становится более активным.

Врач отметила, что еще одна процедура, которую необходимо проводить либо поздней осенью, либо зимой, - это фотоомоложение. Она заключается в обработке кожи лица широкополосным импульсным светом, который поглощает цветные пигменты, которые в результате разрушаются. Таким образом можно избавиться от пигментных пятен и веснушек.

"После процедуры фотоомоложения одной из рекомендаций по восстановлению поверхности кожи также является максимальная защита кожи от воздействия солнечных лучей на протяжении двух недель, для избежания гиперпигментации", - рассказала Антимирова.

Антимирова заключила, что к числу процедур, которые лучше делать зимой, относятся и химические пилинги.

"В современной косметологии чаще используются лазерные пилинги из-за эффекта и предсказуемости - в отличие от химических пилингов, врач может контролировать глубину воздействия, не травмируя кожу. Но если есть желание провести именно химический пилинг, январь и начало февраля - лучшее время для этого", - предупредила врач.