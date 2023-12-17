Кашемировый блонд: этот «дорогой» оттенок волос покорил всех модниц в этом сезоне

Вариантов блонда уже и не сосчитать! Каждый сезон стилисты придумывают что-то новенькое, а мы сразу же бежим краситься в салоны, потому что выглядят эти варианты всегда нереально круто. Вот и сейчас на нас спускается новая волна кашемирового блонда. Рассказываем, чем же этот необычный цвет так покорил всех модниц соцсетей.

Кашемировый блонд - это мягкий, многогранный светлый цвет волос со слегка золотым (но не слишком!) подтоном, который хорошо сочетается с любым оттенком кожи и идеально подходит для осени.

Этот вариант предполагает смешивание теплых и холодных тонов воедино с целью добавить объема и блеска волосам. С оттенком можно играть по-разному, но конечный результат - это всегда насыщенный блонд, который одновременно выглядит и ощущается роскошно.

Идея этого окрашивания в том, чтобы имитировать холеную привлекательность тонкого кашемира. Смешивая теплые и холодные тона, ты получаешь шикарный образ, который кажется глянцевым и в то же время очень уютным.

В отличие от платиновых тонов или более холодного блонда, которые не дают многого в плане объема, кашемировый блонд создан как раз для придания прически воздушности. И да, такого гармоничного наслоения разных светлых оттенков можно добиться только в салоне!

С уходом за таким локонами после процедуры тоже придется немного заморочиться. Во-первых, держись подальше от шампуней и кондиционеров, которые уничтожают яркость цвета и делают волосы тусклыми. Во-вторых, используй термозащиту каждый раз при использовании фена, плойки или утюжка.