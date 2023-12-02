Как эффектно уложить боб-каре: 6 стильных причесок на короткие волосы

Запоминай стильные прически, с которым твое боб-каре будет выглядеть только круче.
Самый простой способ освежить образ к Новому году - сделать модное боб-каре. Но как научиться укладывать короткие волосы, если ты привыкла обращаться только с длинными локонами?
Сегодня мы поделимся с тобой 6 эффектными укладками боб-каре в разных стилях. А самая хорошая новость заключается в том, что повторить эти образы ты легко сможешь в домашних условиях. Слушаем советы стилиста!
История стрижки боб-каре
Стрижка боб-каре набрала популярность благодаря известной танцовщице Айрин Касл. Она исполняла танго и фокстрот, а длинные и непослушные волосы постоянно мешались в танце.
Тогда девушка обрезала локоны, а новый уникальный образ не только освежил стиль, но и придал прическе особую популярность. Женщины массово пошли повторять яркую и эффектную стрижку, а в 1920-х даже вечный эталон женственности Коко Шанель постригла боб-каре.
Сейчас боб-каре все еще актуален. Этот стиль подходит для любой текстуры волос: прямые, волнистые, многослойные, гладкие и ассиметричные.
Вариантов эффектных укладок боб-каре очень много, поэтому у тебя легко получится подобрать идеальное решение именно под свой тип лица, стиль и повод.
Стильная укладка боб-каре: 6 простых вариантов
Хочешь научиться эффектно укладывать свои короткие волосы, чтобы они красиво смотрелись как в повседневных образах, так и в праздничных? Тогда лови нашу пошаговую инструкцию по созданию простых и стильных причесок без помощи парикмахера!
Быстрая укладка боб-каре
Эта прямая прическа не занимает много времени, поэтому ты легко сможешь повторить ее утром перед работой. Она выглядит элегантно и аккуратно и подойдет как к деловому стилю, так и к более расслабленному образу на вечер.
Как повторить:
Вымой голову шампунем, нанести кондиционер и смой.
Нанесите пенку или мусс на слегка подсушенные волосы для создания естественного образа.
Сделай косой неровный пробор.
Высуши волосы феном и уложи их по направлению к лицу с помощью брашинга.
Закрепи стильную укладку боб-каре лаком.
Легкие кудри на плойку
Актриса Рэйчел МакАдамс демонстрирует мягкие кудри на ковровой дорожке. Эта нежная укладка подойдет для романтического вечера, похода в театр или встречи Нового года. В одежде она стильно сочетается с платьем и юбкой. Пущей нарядности этой эффектной укладке боб-каре добавит ободок, лента или заколки.
Как повторить:
Нанеси пенку легкой фиксации на чистые волосы.
Разогрей плойку до 170 °С.
Накручивай небольшие пряди на плойку в разных направлениях.
Разбери готовые локоны руками.
Зафиксируй кудрявую прическу лаком среднем фиксации.
Для многоуровневости можно закрепить пряди с помощью 15-20 невидимок в ряд от височной области и за ухом, а для легкой небрежности зафиксируй локоны в разных направлениях.
Поднятый боб-каре
Дополнительный объем с текстурированным эффектом делает образ ярким и оригинальным. Такая укладка подойдет для фотосессии, вечеринки и праздника. Ее преимущество в том, что волосы все равно выглядят естественно - образ становится легким, полным движения и энергии.
Как повторить:
Высуши и вытяни волосы брашингом;
Нанеси пудру для прикорневого объема на прикорневую зону.
Гладкий боб-каре
Классический образ боб-каре всегда в моде. Эта прическа изысканная, а с помощью одежды, макияжа и аксессуаров можно придать ей любой флер - от светского до бэби-долл.
Как повторить:
Вымой волосы шампунем и кондиционером.
Нанеси пенку на влажные волосы и высуши феном.
Сделай прямой или косой пробор.
Обработай волосы термозащитой и вытяни их утюжком на температуре 170-190 °С.
Небрежное боб-каре
Небрежная укладка идеально подходит и к повседневному образу, и к вечернему. В последнее время мы часто видим звезд именно в таком стиле. Эффектная укладка боб-каре делает образ более живым, убирает эффект чрезмерного глянца и искусственности.
Как повторить:
Нанеси спрей с морской солью на свежевымытые волосы.
Придай волосам желаемую форму руками, мягко сминая их в небрежные локоны.
Дай спрею высохнуть, чтобы он зафиксировал локоны в нужном направлении.
Совет: не расчесывай волосы расческой.
Slicked-back
Прическа "slicked back" - это зачесанные назад волосы. Такая стильная укладка боб-каре открывает лицо и делает его более выразительным. Тут обязательно понадобится стайлинг. Лучше выбрать средство без блеска, так как глянец может придать волосам эффект жирных волос.
Как повторить:
Разогрей стайлинг-пасту в ладонях и нанесите ее на чистые и слегка влажные волосы.
Высуши с помощью фена и брашинга, направляя волосы назад.
Зафиксируй гладкий боб-каре лаком.