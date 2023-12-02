Как эффектно уложить боб-каре: 6 стильных причесок на короткие волосы

Запоминай стильные прически, с которым твое боб-каре будет выглядеть только круче.

Самый простой способ освежить образ к Новому году - сделать модное боб-каре. Но как научиться укладывать короткие волосы, если ты привыкла обращаться только с длинными локонами?

Сегодня мы поделимся с тобой 6 эффектными укладками боб-каре в разных стилях. А самая хорошая новость заключается в том, что повторить эти образы ты легко сможешь в домашних условиях. Слушаем советы стилиста!

История стрижки боб-каре

Стрижка боб-каре набрала популярность благодаря известной танцовщице Айрин Касл. Она исполняла танго и фокстрот, а длинные и непослушные волосы постоянно мешались в танце.

Тогда девушка обрезала локоны, а новый уникальный образ не только освежил стиль, но и придал прическе особую популярность. Женщины массово пошли повторять яркую и эффектную стрижку, а в 1920-х даже вечный эталон женственности Коко Шанель постригла боб-каре.

Сейчас боб-каре все еще актуален. Этот стиль подходит для любой текстуры волос: прямые, волнистые, многослойные, гладкие и ассиметричные.

Вариантов эффектных укладок боб-каре очень много, поэтому у тебя легко получится подобрать идеальное решение именно под свой тип лица, стиль и повод.

Стильная укладка боб-каре: 6 простых вариантов