Серьги-каффы — самый дерзкий ювелирный тренд сезона

Украшения - важная часть любого образа, которая может либо стильно его завершить, либо безнадежно испортить. Именно поэтому важно тщательно подбирать аксессуары в соотвествии с последними тенденциями. Еще несколько сезонов назад на модную арену вернулись серьги-каффы. Они не только эффектные, но и практичные: они не требуют дополнительного прокола и легко закрепляются на любой части уха. Рассказываем, как выбрать и носить самое дерзкое украшение этой осени.

В этом сезоне каффы можно выбрать любые: от минималистичных до массивных - с драгоценными камнями или необычным орнаментом. Простые серьги отлично впишутся в сдержанные образы в стиле "тихой роскоши", которые так любит София Ричи. Она особенно любит массивные варианты без лишнего декора, полностью охватывающие мочку уха. Конечно, такие каффы сложно назвать удобными: провести в них весь день будет тяжело, зато они отлично дополнят эффектный образ для вечернего выхода. Если гладкий металл кажется вам слишком скучным, присмотритесь к цветным или украшенными камнями и жемчугом серьгам.

Каффыможно носить как самостоятельно, так и в дополнении к обычным серьгам. В последнем случае не бойтесь комбинировать серебряные украшения с золотыми: миф о их несочетаемости уже давно развеян. Не менее стильный прием - дополнять минималистичные сережки ярким каффом. Комбинируйте золото с украшениями в теплых оттенках , а серебро, наоборот, - в холодных. Впрочем, если ваши образ уже и так "перегружен" принтами, яркими цветами и другими акцентными деталями, рекомендуем дополнить такой аутфит всего одним массивным, но простым каффом. Носить такие украшения смело можно и на выход, и на каждый день.

thesymbol.ru