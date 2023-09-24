24 сентября 2023

24 сентября 2023 18:56

Богатый дом: эти ароматы привлекают деньги — просто попробуй использовать их в быту

Радует, когда тебя окружают приятные запахи! Диффузоры, душистые свечи, благовония - неотъемлемая часть современного интерьера. Ароматы могут не просто формировать атмосферу дома, но и влиять на более тонком плане. Есть ноты, привлекающие благосостояние. Деньги придут на запах! 

Денежные ароматы можно использовать в виде чистых эфирных масел или в качестве компонентов сложных смесей.

Запахи, притягивающие деньги, можно использовать и в качестве любых благовоний для интерьера, добавлять в бытовую химию (средство для мытья пола. бальзам для стирки), и, конечно, применять в качестве парфюмерии. Вот самые эффективные ароматы.

Пачули

 

Этот тропический кустарник с ярким характерным шоколадно-землистым ароматом считается самым манким для денег - тысячи и десятки тысяч просто не могут противостоять аромату пачули и льются в карман!

Корица

Теплый аромат корицы называют магнитом для денег. Обогащающие свойства этой специи использовали еще в Древнем Египте; также в Аюрведе корица считается мощнейшим средством для регуляции финансовых потоков. И, кажется, этот уютный запах нравится абсолютно всем!

Лимон и другие цитрусовые

Цитрусовые ароматы помогают достичь финансовых договоренностей на своих условиях - поэтому особенно хорошо они действуют в переговорах. Такой способностью обладают грейпфрут и бергамот, а запах лимона, помимо прочего, работает также как средство принятия перемен.

Мята

Перечная действует лучше всего - ее освежающий запах не просто приманивает деньги, но и дарит ощущение легкости бытия. Решения приходят проще, возможности буквально кричат о себе, только успевай пользоваться!

Розмарин

Аромат розмарина помогает развить умение принимать подарки - на тот случай, если ты по какой-то причине испытываешь с этим сложности. Когда вдруг закрадываются коварные мысли, что богатства и процветания тебе не видать, потому что не заслужила, срочно клади в бельевой ящик розмариновое саше!

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