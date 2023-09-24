Как выбрать правильный аромат на осень: ищи в новом парфюме эти 6 нот

Осень - время, когда цитрусовые, фруктовые и свежие ароматы сменяются на терпкие, пряные и глубокие композиции. О том, какие ноты актуальны в этом дождливом сезоне, как они раскрываются и с чем лучше сочетаются VOICE рассказал парфюмер бренда Equivalent Марсель Гулов.

Кашмеран (Cashmeran)

Аромат со сложным и глубоким звучанием. Мускусный, теплый, древесный с оттенком хвои и влажной шерсти, смягченный пудровой бархатистостью в текстуре.

Он отлично сочетается с цветочным, цитрусовым, удовым, восточно-гурманским букетами и идеален в букете с сочной грасской розой. Менее удачен в сочетании с акватическими ароматами (гиацинт, лотос).

Древесный янтарь (Amberwood)

Полностью оправдывает свое название: это аромат тертого в пыль, со слабым медовым оттенком, янтаря. Уютный, очаровывающий, прекрасно сочетается с древесными, ванильно-карамельными, гурманским, ближневосточными нотами.

Акигалавуд (Akigalawood)

Одно из самых любимых ароматических соединений прославленного парфюмера Квентина Биша. Древесный аромат с легкой горчинкой. Соблазнительные сочетания для него - фрукты, белые цветы, альдегиды.

Яванол (Javanol)

Сандалово-сливочная композиция. Идеально сочетается с гурманскими ароматами - выпечкой, корицей. Также сочетается с нероли и амброй.

Цеталокс (Cetalox)

Ванильно-кремовый аромат с древесными нотами. У меня данная молекула ассоциируется со сладко-соленым поп-корном - когда в одном сочетаются абсолютно разные вкусы. Хорошо сочетается с древесными ароматами, гурманскими, восточными и ванильными.

Амброксид (Ambroxide,Ambroxan, Ambrox, Iso E Super и т.п.)

Это синтетические аналоги амбры, и их довольно-таки много. Все эти молекулы очень теплые, что, несомненно, подходит для осени. Ambroxide в основном используют как базу для усиления нот или как основную ноту.

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