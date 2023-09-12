Красный маникюр с дизайном: 10 модных идей

Красному лаку не страшна никакая смена трендов: этот маникюр давно превратился во вневременную классику. Именно поэтому он остается самым популярным выбором в салонах всего мира, опережая даже френч и нюдовое покрытие. Красный лак отлично смотрится и в однотонном покрытии, однако если вы носите его постоянно, он может со временем наскучить. Если отказываться от любимого цвета вы не готовы, разнообразить маникюр можно при помощи несложного дизайна. Мы нашли самые стильные идеи.

Самый простой способ украсить красный маникюр - добавить втирку. Металлик или "глазированное" покрытие - выбирайте опцию себе по вкусу. Еще один модный вариант - френч. Правда, не совсем обычный. Покройте основную часть ногтя классическим алым цветом, а контрастный "кончик" - бордовым. Получится одновременно яркий и элегантный маникюр. Хорошим выбором станут простые абстрактные рисунки: линии и точки. Покрывайте рисунками все ногти или только несколько, оставляя остальные с однотонным покрытием. Эффектным решением могут стать и более сложные рисунки: цветы или сердечки. Чтобы сделать маникюр с последними, совсем не обязательно ждать Дня святого Валентина - любовь актуальна круглый год. Больше стильных идей красного маникюра с дизайном ищите в галерее ниже.

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