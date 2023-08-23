Решили отрезать челку? - Самую модную уже носят француженки

Француженки - иконы стиля, признанные во всем мире. Их небрежный и одновременно с этим безупречный образ складывается из многих составляющих, среди которых не только идеально подобранные одежда и аксессуары, но и правильный бьюти-образ - маникюр, макияж и, конечно же, стрижка. Пока для миллионов женщин по всему миру челка остается едва ли не самым рискованным изменением, на которое нужно решаться годами, француженки носят челки практически поголовно. И в этом нет ничего удивительного, ведь "французская" челка действительно идет буквально всем - вне зависимости от формы лица и типа волос.

Что отличает "французскую" челку от любой другой? Во-первых, длина. Челка у француженки никогда не будет слишком короткой, чтобы топорщиться во все стороны, или слишком длинной, чтобы закрывать глаза. Идеальная длина - до бровей. Во-вторых, француженки всегда стригут такую форму челки, чтобы ее можно было носить, разделив на две части. Это помогает лучше сохранить объем и не нарушает пропорций лица. При этом переход от челки к основной длине может быть резким, а может плавно переходить в обрамляющий лицо каскад - здесь пред вами полная свобода выбора.

Чтобы челка хорошо лежала, не забывайте про укладку. В этом здорово помогут фен и щетка-браш, стайлер или крупные бигуди-липучки. Главное, не забывать фиксировать полученный укладкой объем при помощи специальных средств. А о любимом лайфхаке француженок, который поможет сохранить челку в первозданном виде на протяжении всего дня, мы рассказывали здесь.

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