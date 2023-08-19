Зачем и как модели делают массаж огурцом: простой секрет чудесного сияния кожиd

Огуречная вода на страже молодости и красоты твоей кожи. Прислушиваемся к бьюти-советам бабушек и продолжающих их традиции тиктокеров!

Тебя преследуют отеки, жирный блеск и тусклый цвет лица? Если на носу важное мероприятие, а под рукой нет рукой гаджета с микротоками, то быстро вернуть свежий вид тебе поможет самый обычный огурец.

Наши мамы и бабушки явно догадывались о магии этого овоща, поэтому и часто использовали его в домашнем уходе за кожей лица. Понять их просто: им хотелось быть красивыми, несмотря на "напряженку" с косметикой, поэтому в ход и шли все подручные средства.

Сейчас же к знакомому всем нам овощу обратились скучающие тиктокеры и юные модели. Запоминай, что же нужно сделать с огурцом, чтобы твоя кожа стала идеально бархатистой и сияющей.

разрежь огурец пополам и положи в морозильную камеру на пару часов;

используй замороженный огурец как массажер: срезом води им по лицу, словно манипулой лифтинг-гаджета;

не забывай про массажные линии.

Считается, что такой массаж улучшает кровообращение. Холод борется с воспалениями, а экстракт огурца, в свою очередь, увлажняет кожу. Но будь крайне осторожна и не застуди лицевой нерв!

Источник