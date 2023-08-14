Почему макияж выглядит грязно: 3 бьюти-правила, которые многие нарушают

Идеальный тон помады, шикарные смоки, пушистые ресницы... Но кажется, что в итоге всё равно что-то не то, тебе не нравится свое отражение в зеркале. Дело в том, что ты, скорее всего, недостаточно тщательно поработала с тоном и текстурой кожи, и макияж стал выглядеть грязно и неопрятно.

Эти три элементарные ошибки часто портят макияж любой сложности: независимо от того, провела ты у зеркала пять минут или полтора часа. Давай разбираться, что ты можешь делать не так.

База под макияж

Без нее никуда! База под макияж - первый и главный шаг в создании идеального образа. Она помогает убрать жирность, увлажнить кожу и создать ровный тон.

Тем не менее если база наносится неправильно, макияж тоже может выглядеть грязно и неестественно. Чтобы избежать этого, нужно выбрать базу, подходящую именно твоему типу кожи. Наноси ее тонким слоем, равномерно распределяя по всему лицу, уделяя особое внимание Т-зоне.

Тональная основа

Если ты выберешь неправильный оттенок тонального средства, то макияж будет выглядеть очень странно, если не слоисто-пятнисто. Чтобы избежать этот неприятный нюанс, при покупке тонального средства лучше пробовать тон на шее и лице, а не на руке. Он должен сливаться с твоей кожей. Ну, или быть чуточку темнее.

Румяна

В идеале румяна должны освежать. Но только если ты сумела их приручить! Иначе (вот он, третий подводный камень) они могут подставить твоему макияжу ту еще подножку! Будь осторожна с набором продукта на кисть: иначе рискуешь оставить на лице пятна, которые будет невозможно растушевать. Поверь, лучше потом добавить, чем идти смывать весь мейк и начинать краситься заново.

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