Миндаль — самая стильная форма маникюра. 10 вариантов

Каждый поход в маникюрный салон - это не только радость, но и огромный стресс от невозможности выбрать идеальный цвет и дизайн покрытия (самые модные варианты мы собрали здесь). Однако в маникюре важен не только оттенок, но и форма. Неправильно подобранная форма ногтя может расширить и укоротить пальцы, что не лучшим образом отразится на конечном результате.

Самая универсальная форма, на которую мы советуем обратить внимание в этом сезоне, - миндаль. Она подойдет абсолютно всем, зрительно удлинит пальцы, сделает их тоньше и изящнее. Миндалевидную форму можно придать ногтям разной длины: если вам некомфортно ходить с длинными - не страшно. Такая форма будет отлично смотреться и на коротких ногтях.

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