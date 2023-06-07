Барби-блонд: в этот кукольный цвет будут краситься все модницы этим летом — 8 стильных примеров

Чем ближе мировая премьера фильма "Барби" с Марго Робби, тем больше сумасшествия по этому поводу появляется в соцсетях. На этой волне модницы повально красят ногти в розовый и наносят на щечки свежий румянец, как у любимой куклы нашего детства.

Удивительно, если бы новая голливудская картина не породила тренд в окрашивании, ведь блонд известной на весь мир куклы не менее культовый, чем у самой Мэрилин Монро. Поэтому все это лето в моде будет мягкий, сливочный и маслянистый цвет волос прямо, как у Барби.

Парикмахеры убеждены, что Барби-блонд идеально подходит для жаркого сезона, потому что классно освежает лицо, придает милой наивности и помогает мигом скинуть несколько лет.

Пожалуй, единственный недостаток нового цвета волос в том, что его довольно сложно добиться и поддерживать. Если ты хочешь перейти в этот модный блонд из темного цвета, то это наверняка потребует несколько походов в салон.

Кроме того, уже после окрашивания колориста придется посещать по четкому графику, чтобы поддерживать свежесть и насыщенность цвета, не давая уйти ему в грязные и неблагородные тона. Позаботиться придется и о качестве волос: уходовые процедуры в салоне и домашние питательные маски помогут справиться с последствиями обесцвечивания.

thevoicemag.ru