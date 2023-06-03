Патчи под глаза — каприз или необходимость?

Кто-то утверждает, что это реальная панацея от отеков. Патчи часто фигурируют в кино: с утра героиня первым делом достает из холодильника не апельсиновый фреш, а коробочку с гелевыми патчами. А в следующем кадре уже бодрая и свежая, как майская роза, бежит на работу. А кто-то утверждает, что патчи абсолютно бесполезны, так как не пропускают воздух и создают на коже парниковый эффект, за счет чего кожа временно разглаживается, но здоровее не становится. Как водится, истина где-то посередине.

Изначально это средство задумывалось, как дополнение к уходу. Оно не заменит крем, зато дополнит и усилит результат от его использования. Лайфхак - после снятия патчей нанеси буквально капельку крема для глаз - он предотвратит потерю влаги и закрепит эффект.

Один из бестселлеров бренда d'Alba - патчи для области вокруг глаз White Truffle Intensive The Real Eye Patch с веганским коллагеном - стали хитом еще и потому, что их весело использовать. Настоящий интерактив! В коробочке они сливочно-белые, а когда накладываешь на область под глазами, то по мере впитывания полезных ингредиентов в кожу, начинают становиться прозрачными. Видно, как продукт работает буквально на глазах!

А впитываться есть чему, средство буквально наполнено полезными компонентами. Это белый трюфель и токоферол (витамин Е), которые оказывают антиоксидантный эффект и повышают эластичность. И ниацинамид (витамин В3), который укрепляет защитный барьер кожи и восстанавливает здоровый тон. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет и разглаживает морщинки. Аденозин стимулирует выработку кожей собственного коллагена и эластина, а также защищает клетки от окисления. А без коллагена мы никуда, особенно в области под глазами, где тонкая и сухая кожа первая начинает сигнализировать о возрастных изменениях. Кроме того, эта зона еще и очень подвижна - все наши эмоции первым делом отображаются здесь.

Патчи, особенно из холодильника, действуют как охлаждающий компресс или стакан воды для усталого путника. Дают коже отдохнуть и напитаться полезными ингредиентами. Благодаря гидрогелевой основе влага не испаряется сразу, а активные компоненты лучше проникают вглубь. При регулярном использовании появится и накопительный эффект: кожа станет более эластичной, увлажненной, а синяки и припухлости постепенно сойдут на нет.

thevoicemag.ru