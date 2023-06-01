Самый трендовый дизайн маникюра для минималистов

Нейл-тренды меняются стремительно: на смену цветному французскому маникюру приходит микрофренч, граффити сменяется 3D-дизайном, а блестящее покрытие - бархатным. В то же время есть некоторе варианты дизайна, которые никогда не выходят из моды, потому что никогда в нее и не входили. Это классика вне времени. Тем не менее, этим летом одному "вневременному" дизайну удалось пробиться в списки главных трендов. Конечно же, речь о прозрачном маникюре.

Аккуратный маникюр с нюдовым покрытием или совсем без него - любимый дизайн всех минималистов - этим летом захватил модную арену. И сделал он это не без помощи одной из самых обсуждаемых звезд последней пары месяцев - Хейли Бибер. В начале июня модель запустила свою собственную линию косметики, самостоятельно снявшись во всех кампейнах. На всех фотографиях рекламной кампании Хейли позирует с полупрозрачным маникюром, который быстро пришелся по вкусу миллионам девушек по всему миру. Этот дизайн абсолютно универсален и подходит для самых разных случаев.

Идея исполнения макисмально проста. Ногти (они могут быть любой длины и формы, главное, чтобы был виден белый "край") покрываются полупрозрачным нюдовым лаком. Он может быть с розоватым оттенком или совсем бежевый. В идеале подбирать покрытие, максимально приближенное по оттенку к вашей ногтевой пластине, чтобы маникюр смотрелся натурально. Если этот дизайн все же кажется вам скучным, можно добавить поверх полупрозрачного покрытия мелкий глиттер. Маникюр останется минималистичным, но все же станет выглядеть чуть интереснее.

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