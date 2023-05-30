Ногти-желе — самый модный дизайн лета-23

Поклонникам необычного маникюра приходится непросто: перед каждым походом в салон необходимо найти новый, не похожий на другие дизайн. И если бархатный, космический и даже "маникюр русалки" вы уже успели попробовать, у нас есть для вас новый дерзкий тренд - маникюр-желе. Название у дизайна вполне исчерпывающе описывает внешний вид маникюра - ногти должны напоминать яркий фруктовый десерт. Рассказываем, о самых модных способах носить ногти-желе этим летом.

Для "желейного" маникюра, конечно же понадобится специальный лак. У него есть две особенности: он обеспечивает полупрозрачное покрытие, но при этом остается достаточно ярким - это позволяет максимально похоже имитировать внешний вид желе. Поскольку такое покрытие само по себе выглядит очень необычно, его вполне можно оставить однотонным. Особенно, если вы выбрали достаточно яркий оттенок. Впрочем, дизайн такому маникюру тоже можно добавить. Один из вариантов - цветовые градиенты. Ведь лучше обычного желе может быть только разноцветное. Сочетайте по несколько оттенков на каждом ногте, делая между ними плавные переходы. Впрочем, можно просто покрыть разные ногти разными цветами "желейного" лака - смотреться будет ничуть не менее эффектно. Еще один классный вариант - френч-желе. Здесь все работает по принципу обычного французского маникюра, просто "кончики" теперь яркие и полупрозрачные. Можно комбинировать в одном дизайне "французское" и обычное покрытие, а также добавить небольшие декоративные элементы в виде микро-нейл-арта. Еще больше оригинальных идей маникюра-желе ищите в галерее ниже.

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