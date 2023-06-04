Названы отражающиеся на состоянии кожи и волос болезни

Избыточная жирность и стойкие угревые высыпания в совокупности с выпадением волос и ломкостью ногтей могут быть признаками дисбаланса гормонов и ряда других серьезных болезней. Основные отражающиеся на состоянии эпидермиса недуги кандидат медицинских наук, дерматолог сети клиник "Семейная" Наталья Лукашева назвала в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам Лукашевой, сухость, серый оттенок кожи, стойкое ухудшение ее состояния могут свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а симптомом скрытого диабета является потемнение кожи затылка, подмышечных и паховых складок. В свою очередь, сначала преходящее, а затем стойкое покраснение лица, сопровождающееся появлением сосудистой сетки, может быть как симптомом розацеа, так и свидетельством проблем в работе эндокринной, сердечно-сосудистой или пищеварительной систем, объяснила врач.

Бледность, сухость, утолщение, шелушение, нередко зуд являются неспецифическими признаками изменений кожи у пациентов с хроническими заболеваниями почек или печени. Эти симптомы часто сочетаются с развитием гиперпигментации, а также сопровождаются истончением волос и ногтей. Кроме того, при заболеваниях печени отмечается пожелтение кожи и слизистых