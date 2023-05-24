24 мая 2023

24 мая 2023 12:13

Скинни-челка — главный летний тренд

Челка традиционно считается не самым лучшим решением для лета. Волосы хорошо удерживают тепло и влагу, так что обладательницы густой челки часто могут испытывать проблемы с кожей в летний период. Кожа на лбу плохо дышит, остатки косметики и грязь попадают в поры, а челка создает идеальную среду для размножения бактерий. Как итог - акне на лбу, даже у обладательниц сухой, не склонной к воспалениям кожи. Однако этот весенне-летний сезон принес нам тренд, который решит эту проблему. И имя ему скинни-челка. 

Не сложно догадаться по названию, что скинни-челка совсем не густая. Для ее создания используются тонкие пряди волос, которые обрезаются слегка небрежно так, чтобы по середине лба она была чуть короче, чем по бокам. Такая челка была особенно популярна в 90-е, когда ее носила Памела Андерсон. Дерзая, небрежная скинни-челка придаст шика любой стрижке и добавит в ваш образ нотку гранжа. Весь секрет такой челки в укладке. Для нее вам обязательно понадобится тектсурирующее средство, а по желанию - стайлер для горячей укладки. После нанесения текстурайзера и термозащиты, скрутите волосы в тонкие жгутики и слегка подкрутите стайлером. Затем слегка распустите и разбейте жгутики пальцами, сохраняя разделение на отдельные пряди - очень важно, чтобы волосы не сбивались вместе. Скинни-челка украсит как распущенные волосы, так и разнообразные хвосты, пучки и косы. А главное - не будет доставлять дискомфорта в жару. 

Дуа Липа на Каннском кинофестивале

thesymbol.ru


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