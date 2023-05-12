Решили отрезать челку на лето? 4 самых модных варианта

Если вам хочется освежить имидж без кардинальных изменений - отрежьте челку. Она, если правильно ее выбрать, украсит любую стрижку, придаст волосам объема, скорректирует пропорции лица и просто сделает ваш образ гораздо более стильным. Рассказываем, какие челки актуальны в этом сезоне.

Челка-бабочка

Челка-бабочка запросто может стать частью одноименной стрижки, а может украсить и волосы без намека на каскад. Она чем-то напоминает уже ставшую классической челку-шторку, но с одним отличием. Длина "бабочки" становится длиннее от середины к краям, так что челка буквально "сливается" с основными волосами, не создавая четкого угла при переходе. Челка подходит всем возрастам и типам волос, не меняет пропорции лица, не утяжеляет лоб, а также не требует сложной укладки. "Бабочка" станет отличным решением для тонких, лишенных объема волос: благодаря разной длине прядей, она создаст легкий, но очень эффектный объем у лица.

"Прозрачная" челка

Идеальное решение для тех, кто еще не устал от бесконечного потока трендов нулевых, - "прозрачная" челка. Название свое она заслужила благодаря очень небольшой густоте - такая челка не способна закрыть лоб в принципе. С разгар своей карьеры такую носила Памела Андерсон вместе со своим легендарным пучком, а в 2023 году ее носят модные инфлюенсеры. Укладывать такую челку лучше во всех традициях нулевых, разделяя на тонкие пряди. Их можно подкрутить стайлером, а можно просто зафиксировать в небрежном виде при помощи текстурирующего средства.

Французская челка

Челка - пускай и не обязательный, но очень распространенный элемент бьюти-образа француженок. Причем челка не обычная, а "французская". Она достаточно густая, стрижется с очень легким каскадом, который даже невозможно заметить, если не рассматривать прическу вблизи. Именно он придает ей необходимую воздушность. По бокам такая челка чуть-чуть длиннее, чем в середине, а укладывать ее можно двумя разными способами. Первый - на две стороны. Концы волос при этом желательно подкрутить от лица. Второй - уложить ее прямо, чтобы она закрывала лоб, и придать волосам текстуру при помощи специального средства. Все же француженки любят нарочитую небрежность.

Рваная челка

Такой челкой чаще всего украшают короткие стрижки, вроде пикси, однако она может дополнить и другую прическу. В целом, название максимально красноречиво описывает, что из себя представляет эта челка. Пряди в ней сильно отличаются по длине, при этом она очень густая и легко поддается укладке. Ее можно уложить прямо, чтобы она закрывала весь лоб, можно разделить на отдельные пряди (получится очень образ в стиле гранж), а можно - убрать вбок заколками или гелем для волос.

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