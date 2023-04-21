Какой SPF-фактор крема подходит для разных значений УФ-индекса

Солнцезащитные средства - незаменимые бьюти-продукты для весны и лета. В идеале нужно иметь в запасах пару-тройку банок с разными SPF-факторами - чтобы обеспечить безопасность кожи в любой ситуации.

Держать под рукой солнцезащитные средства разной интенсивности нужно не только тем, кто проводит выходные у грядок на даче или собирается в отпуск на морское побережье. Различные SPF-факторы хорошо себя показывают даже в городских условиях: ведь погода постоянно меняется, а вместе с ней - и индекс ультрафиолетового излучения.

Именно УФ-индекс показывает, насколько опасно находиться на солнце в определенное время дня в той или иной местности. Нередко бывает так, что на улице довольно облачно, но ультрафиолетовый индекс всё равно довольно высокий - и достигает нашей кожи, влияя на ее внешний вид и здоровье.

ВОЗ считает, что отслеживая показатель УФ-индекса и принимая необходимые меры для защиты от излишнего влияния солнца, можно избежать до 80% случаев рака кожи.

Следить за УФ-индексом в местности можно при помощи своего телефона: в большинстве приложений по прогнозу погоды этот показатель выведен наряду с температурой, влажностью и другими характеристиками климата.

Низкое значение УФ-индекса равняется 0-2 единицам. При таком показателе защищать кожу от солнца не обязательно: но если планируешь долго быть на улице, средства с минимальной защитой (SPF-10-15) лишними точно не будут. А если ты пользуешься агрессивными кислотами, ретинолом и другими активными ингредиентами, кожа становится очень чувствительной , и хорошая SPF-защита (30-50+) даже в дождь не помешает

Среднее значение УФ-индекса - 3-5 единиц. При таком показателе всем стоит пользоваться средствами с SPF-30, это универсальный выбор

Высоким УФ-индексом считается показатель в 6-7 единиц. Крем с SPF-30 для городской среды незаменим. А если ты проводишь время на пляже, обязательно пользуйся средствами с SPF-50+

Очень высокий УФ-индекс - 8-10 единиц. В России такой показатель встретишь только летом на юге. Без крема SPF-50+ не обойтись, даже если планируешь выйти на улицу всего на 10-15 минут. К слову, при таком ультрафиолетовом индексе лучше прятаться от солнца в помещениях - и носить закрытую одежду

УФ-индекс крайне редко достигает максимальных значений - 11-13 единиц. Это считается экстремальными погодными условиями. На улице делать в такое время нечего - иначе можно вмиг заработать солнечные ожоги!

thevoicemag.ru