Названы способы подтянуть кожу и изменить овал лица

Из-за естественных процессов старения после 40 лет зачастую оплывает овал лица, появляется второй подбородок и другие изменения кожи. Эффективно бороться с такими последствиями можно лишь при помощи комплексных методов, сообщила "Известиям" врач-дерматолог, косметолог, главный врач сети клиник косметологии и дерматологии LazerJazz Алмагуль Уразалина во вторник, 21 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"С возрастом меняются пропорции лица, сглаживается четкость контуров, снижается упругость мягких тканей и кожи, появляется сеточка морщин, расширенные поры. Во многом это происходит вследствие замедления метаболических процессов в организме, снижения скорости синтеза коллагена, эластина, клеточного обновления", - объяснила специалист.

Она подчеркнула, что кожа после 40 лет нуждается в повышенном объеме строительного материала, поскольку процессы синтеза едва уравновешивают процессы распада. Простое увлажнение дает временный и нестойкий эффект.

Как указала косметолог, для замедления хроностарения, то есть старения под влиянием времени, и получения выраженного эффекта омоложения кожи требуются комплексные препараты, содержащие аминокислоты, коферменты, витамины, полинуклеотиды, ростовые факторы, коллаген.

"Старение затрагивает не только кожные покровы, но и подлежащие ткани по всей глубине, включая связочный аппарат, мышечный слой, а также глубокие жировые и костные структуры. Поэтому с возрастом неизбежно оплывает овал лица, опускаются углы бровей, глаз и рта, обнажаются височные области, появляются носогубные заломы, носослезные борозды, углубляется глазница", - рассказала Уразалина.

По ее словам, предотвратить указанные проблемы помогут аппаратные процедуры, а именно методы сочетанного омоложения, которые обеспечат накопительный эффект.

"За счет использования аппаратных и инъекционных методов лифтинга мы достигаем коррекции морщин, восстановления овала лица, устраняем второй подбородок, брыли и носогубные складки. Лицо приобретает молодые черты, а кожа - естественное сияние", - подчеркнула косметолог.

Так, одним из ключевых среди таких аппаратных процедур для лица является SMAS-лифтинг - это аппаратная ультразвуковая методика. Она работает на уровне глубоких слоев лицевой мышечно-связочной системы лица.

"Согласно протоколам врачей-дерматологов и косметологов, результатом курса таких процедур является заметное омоложение - вплоть до 15 лет. Это происходит за счет замедления процесса старения и омоложения кожи. Можно сказать, что пациент получает эффект фотошопа: свежий, сияющий и отдохнувший вид без фильтров", - отметила специалист.

Чтобы программа омоложения была эффективной, важно использовать комплексный подход, сочетая аппаратные и инъекционные методы, добавила Уразалина.