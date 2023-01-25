6 главных трендов маникюра весна 2023 - ФОТО

Поскольку настоящая весна в нашем климате начинается в лучшем случае в середине апреля, поднимать себе настроение среди повсеместной приходится самостоятельно. Дизайнеры предлагают составлять "дофаминовый" гардероб из вещей ярких оттенков, однако к таким экспериментам со стилем готовы далеко не все. Гораздо более простым решением станет яркий маникюр. Это может быть однотонное покрытие в самых актуальных оттенках сезона, разноцветные рисунки или абстрактный дизайн. И помните, чем ярче - тем лучше.

Маникюр "аура"

Этот дизайн выполняется при помощи специального аэрографа для ногтей. Он возник на модной арене еще прошлым летом, потом исчез, а этой весной популярность вернется к нему с новой силой. Аурой называют совокупность энергетических излучений, которые формируют биополе человека. Есть мнение, что у каждого аура разного цвета. Верите вы в такие теории или нет - не важно, аура на ногтях - самый модный дизайн сезона.

Поп-арт

Еще один большой весенний нейл-тренд - ногти в стиле поп-арт. Чтобы ногти действительно выглядели так, будто их нарисовали, вам понадобится опытный мастер, который хорошо понимает устройство светотени. Да и в салоне придется провести достаточно времени. В любом случае результат того стоит - дизайна эффектнее и необычнее в этом сезоне не найти.

"Голые" ногти

Если яркие цвета и рисунки вам не по вкусу, присмотритесь к самому минималистичному тренду из всех существующих - "голому" маникюру. Из названия может показаться, что тренд подразумевает полный отказ от маникюра, однако это заблуждение. Его просто необходимо сделать максимально естественным. Ногтям необходимо придать красивую форму (в идеале мягкий квадрат или короткий овал), удалить ороговевшую кутикулу, а поверхность ногтей мягко отполировать и покрыть тонким слоем прозрачного лака - последний пункт не обязателен.

Бархатный маникюр

Еще один тренд, который вернулся из прошлогоднего весенне-летнего сезона - "бархатные" ногти. Конечно, мечтать о том, что ваши ногти будут столь же мягкими на ощупь не приходится, однако оптическую иллюзию создать можно. Для создания бархатного дизайна как правило используют лак с глиттером, но не обычный, а магнитный. Блестящие частиты в этом лаке сделаны из крошечных крупиц металла. После его нанесения, мастер проводит магнитом над ногтем, создавая ни на что не похожий уникальный узор. При ярком освещении ногти, покрытые таким лаком, напоминают переливы бархатной ткани.

Перевернутый френч

Френч никогда не покидает модную арену - меняются только трендовые варианты исполнения. Популярный осенью и зимой двойной френч весной сменит перевернутый. По названию легко догадаться, что контрастный акцент у такого френча располагается не на кончике, а у основания ногтя, идеально повторяя его изгиб. Такой френч можно сделать в классическим белом цвете или любого яркого оттенка.

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