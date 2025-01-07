Назван простой способ снизить риск сердечного приступа у женщин

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что женщины, которые включают в свой ежедневный распорядок дня короткие периоды физической активности, на 45% снижают риск возникновения серьезных проблем с сердцем по сравнению с теми, кто не занимается физической активностью вообще. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 22 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые не занимались физической активностью в свободное время. Все участники носили трекеры активности. В течение следующих восьми лет ученые наблюдали за развитием сердечно-сосудистых заболеваний у этих людей.

Среди 969 женщин, которые не практиковали интенсивную физическую активность, у 52 развились серьезные сердечно-сосудистые проблемы. Однако у женщин, уделявших хотя бы 3-4 минуты в день, риск значительно снизился. Даже 1-2 минуты интенсивного движения ежедневно уменьшали вероятность сердечного приступа на 33%.

"Для пользы достаточно всего 20-30 секунд интенсивных усилий несколько раз в день", - сообщил руководитель исследования, эпидемиолог Эммануэль Стаматакис. - "В общей сложности всего несколько минут такого движения могут существенно улучшить здоровье сердца".

Мужчины также получили пользу от коротких периодов активности, но эффект оказался менее выраженным. По мнению Стаматакиса, это может быть связано с тем, что мужчины в среднем имеют более высокий уровень физической подготовки, и небольшое увеличение нагрузки дает меньший эффект.

По мнению ученых, важно развивать привычки, которые включают хотя бы немного интенсивного движения в течение дня. Это может быть игра с собакой, подъем по лестнице вместо лифта или быстрая прогулка до магазина.

"Чем больше таких всплесков активности, тем лучше", - добавил Стаматакис.